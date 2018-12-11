選區變更案待審中.. 南市下屆立委增1席恐有變數？

2018-12-11 10:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020年第10屆南市立委選舉區變更案，南市現行5席立委將增1席，可是變更案目前仍在立法院待審毫無動靜，已迫近12月底大限，若無法在明年1月前公告，依選罷法規定得要再等10年了！

據了解，第10屆立委選舉區變更案，包括高雄市從9席立委減至8席，屏東縣由3席減至2席，新竹縣則由1增至2席，台南市由5席增至6席，而變更方案已送進立法院這次會期完成1讀，交付內政委員會排審。

地方政壇人士表示，由於會期僅剩最後兩週，如果內政委員會都不排審，依法要送交行政院與立法院進行院際協商，且據「公職人員選舉罷免法」，選區須在選前1年1個月前公告，若依歷屆立委選舉時程推算，2020的立委選區需在明年1月底前公告，若變更案無法在這次會期通過，未來充滿變數。

此外，據「公職人員選舉罷免法」規定，選區每10年調整1次，其實台南市10年前就應該多1席，但當時因為政治力干擾，在立院被「擋」下來，才有所謂的「10年條款 」時限檢討。政壇人士表示，如果變更案未通過，南市立委增1席可能要再等10年了。

由於會「被減少」席次的高雄、屏東立委都強烈反對選區變更案，前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊也曾表態反對，「出身台南市長」的現任行政院長賴清德、與「出身屏東縣長」的立法院長蘇嘉全，可得傷腦筋了！

台南市第10屆立委選舉區劃分方案重點，南市人口數逾23萬，最多的永康區與新市、新化區合併成1個新選區，人口次多的東區則「分2半」，分別併至南區及南關線區域。南市選舉委員會表示，已提報中央選舉委員會送立院審查中。

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