宜蘭副縣長3個口袋名單？ 林姿妙：會讓大家耳目一新

2018-12-10 18:37

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣首位女縣長林姿妙將在25日宣誓就職，眾所矚目的副縣長，傳出向外縣市借將，現有3個口袋名單，林姿妙說，人選會讓大家耳目一新。

選舉期間，擔任林姿妙競選主委的前立委林建榮，原是呼聲極高的宜蘭縣副縣長人選，但72歲的他，因年紀問題被排除；林姿妙上個月26日謝票時曾說，會在本月8日前公布副縣長名單，如今已過期限，仍無進一步消息，外界質疑是否陷入難產？

據了解，林姿妙現在鎖定縣外3位人選展開諮詢，間接證實林建榮無緣接任，她先確認副縣長名單，再敲定縣府秘書長人選；林陣營透露，林姿妙在這次宜蘭縣長選舉，取得將近50％得票率，挾12萬3000多票民意基礎，一手主導縣府小內閣人事安排，因求好心切步步為營。

至於縣府局處首長任用，因目前職缺有限，林姿妙上任初期，一級主管異動幅度不大，已知羅東鎮公所主秘曾成陽將隨同入府，之後再延攬其他優秀人才，加入她的執政團隊。

針對副縣長口袋名單，林陣營以仍在徵詢為由未進一步說明，希望本週內明朗化，下週底定；林姿妙說，副縣長人選會讓各界耳目一新，多數人滿意，請大家拭目以待。

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