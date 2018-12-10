藍基隆市議長人選 再次協調仍破局

2018-12-10 14:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會第19屆正、副議長之爭，國民黨分別有現任議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉登記繳交參選議長意願書，國民黨基隆市黨部主委黃希賢今天中午再度邀請宋瑋莉與蔡旺璉協調，雙方協調不到20分鐘結束，兩人皆堅持要選議長，協調破局。

黃希賢表示，14日上午10點半召開黨籍議員座談會，希望宋蔡兩人，利用這幾天再多多溝通，真的沒有結果，只好進行假投票，確定國民黨的議長人選。

黃希賢說，一切按照黨的機制來走，最終只能產生一組候選人，黨紀有明確規定，黨籍議員不能違紀投票，一旦違紀黨部將開鍘。

基隆市議會第19屆市議會，國民黨拿下16席過半席次，也被國民黨中央視為議長寶座穩操勝算的縣市；國民黨不希望有黨內同志再有分裂情形，未獲提名則不能違紀參選，且黨籍議員一定要支持黨提名的候選人。根據國民黨黨章規定，若黨籍議員沒依規定投票支持黨籍候選人，將依法開除黨籍，需6年才可以申請回復，回復1年後才能參加黨內初選。

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