南投市代表會龍頭之爭 無黨、藍軍2女將互不相讓

南投市民代表廖怡琇（右3）如願完成代表3連霸後，有意問鼎代表會主席寶座。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-12-10 11:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣13鄉鎮市新科代表將在本月25日宣誓就職，並進行正副主席改選，其中，南投市代表會因由「鎮」升格為「市」的因素，以致成為全縣唯一偶數席次的民議機關，萬一有意角逐主席的雙方陣營，都各有9席支持，哪麼勝負如何分曉?也格外備受各界關注。

南投縣政府民政處表示，依據「地方立法機關組織準則」規範，包括直轄市議會、縣市議會正副議長及鄉鎮市民代表會正副主席之選舉，應於議員、代表宣誓就職典禮後即時舉行，並應有就職議員、代表總額過半數之出席，以得票達出席總數之過半數者為當選。

假使首次選舉結果為同票，應立即舉行第2次投票，並以得票較多者當選，若得票再度相同，則以抽籤決定之，換言之，總數18席的南投市代表會，不管選情如何緊繃，只要邁入第2次投票便能一較高下。

南投市代表會在連任4屆主席的張秀枝，告老退出選舉後，目前呈現新人爭霸局面，尤其，此次南投市民代表選舉，國民黨在總數18個席次之中拿下8席，以致以代表廖怡琇為首的藍軍來勢洶洶。

反觀，有意扶正的無黨籍代表會副主席張惠卿，也積極拜訪當選的代表尋求支持，雙方陣營互不相讓，且迄今都未對外公布副手人選，使得選情顯得更加詭譎多變，輸贏難料，後續值得繼續觀察。

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