柯P稱雙城論壇不搞奇怪事 議員：兩岸地位被韓國瑜取代

台北市長柯文哲（見圖中）說「雙城論壇不搞奇奇怪怪的事」，台北市議員梁文傑解讀，因為承認「一中」的準高雄市長韓國瑜已經取代柯文哲的地位，柯再談「兩岸一家親」，中國一點也不稀罕。（記者林正堃攝）

2018-12-09 20:31

〔記者郭安家／台北報導〕中華人民共和國上海市台辦主任李文輝來台，磋商12月在台北舉辦的台北、上海雙城論壇，外界關注台北市長柯文哲是否重提「兩岸一家親」論述？柯卻說「雙城論壇不搞奇奇怪怪的事」。台北市議員梁文傑解讀，承認「一中」的準高雄市長韓國瑜以取代柯地位；台北市議員王世堅也認為，柯呼應韓拚經濟不談政治，遂行中共「以商逼政、以民逼官」政策。

梁文傑表示，韓國瑜已經承認一個中國，取代了柯文哲的地位，柯再談「兩岸一家親」，中國一點也不稀罕，除非柯敢承認一中，但他認為不至於；再者，柯已經去過了上海，而今年雙城論壇在台北市舉辦，柯可能沒有壓力不用碰觸兩岸政治議題了，畢竟雙城論內容本來就是很事務性交流。

王世堅認為，柯文哲淡化「兩岸一家親」等政治語言，是想搭韓國瑜的「東西賣得出去、大家發大財」口號，也呼應所謂的拚經濟不談政治，卻徹底遂行中國「以商逼政、以民逼官」的既定政策，柯餓鬼假客氣，假借論壇抱中共大腿。

他說，部分行業確實不景氣，但只拚經濟不談政治，讓中資如入無人之境，台灣就會香港化，成了韓國瑜所唱的「愛拚才會贏」歌詞中的「無魂有體稻草人」。

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