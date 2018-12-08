「柯文哲是個很壞的傢伙」 王世堅要高嘉瑜「別搖尾乞憐」

王世堅上政論節目時，對一同出席節目的高嘉瑜表示「高嘉瑜議員同志，我們不該跟柯文哲搖尾乞憐」！（圖擷取自關鍵時刻Youtube）

2018-12-08 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅在網路上素有「柯黑大將軍」的封號，日前上政論節目時，質疑民進黨拉攏台北市長柯文哲的做法，更表示「柯文哲是個很壞的傢伙」，同時也對出席節目的來賓，同屬民進黨的台北市議員高嘉瑜表示「高嘉瑜議員同志，我們不該跟柯文哲搖尾乞憐」！

王世堅日前上《東森》政論節目「關鍵時刻」時，主持人劉寶傑問他，如果柯文哲開始支持民進黨，是否能化解他與柯文哲兩人間的恩怨？王世堅馬上回答「不，市民選我當議員是來監督市長的，不是來跟市長當朋友的」！

王世堅指出「柯文哲是個很壞的傢伙」，對於同黨來賓高嘉瑜提到「希望立委補選，柯文哲能對民進黨雪中送炭」的說法，王世堅則回應「高嘉瑜議員同志，我們不該跟柯文哲搖尾乞憐」！王世堅認為，是年輕朋友重度使用網路，造就了柯文哲龐大的網路聲勢，王世堅也出示自己的手機表示，「我為了純淨我自己，我不用智慧型手機，我還用這種智障型」！

王世堅也表示，選舉才剛選完，「姚文智才剛犧牲」質疑在姚文智「屍骨未寒的時候，民進黨就用大花轎把柯文哲抬進來，這像話嗎」！王世堅指出，選舉輸贏是一時的，是非理想價值才是永遠的。

王世堅節目片段請點此

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