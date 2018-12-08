受中國威脅仍愛用華為 外媒憂成台灣「特洛伊木馬」

外媒警告，台灣充斥大量華為設備，恐對國家安全造成危害。（法新社）

2018-12-08 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技大廠華為近來屋漏偏逢連夜雨，不但財務長孟晚舟在加拿大遭逮捕，日本政府也將跟上美國、英國、澳洲與紐西蘭的腳步，修法禁止採購華為產品。有外媒警告，台灣充斥著大量華為產品，可能會成為「特洛伊木馬」，對國家安全造成危害。

《國家利益》專文指出，華為今年4月在台北設立首家官方店面，且成為新北耶誕城的贊助廠商之一，這些現象與美國官方大動作抵制華為、中興的舉措有所落差。報導指出，華為被控與中國人民解放軍及中國國家安全部關係密切，國有企業中國移動亦是華為最大股東。

報導指出，即便台灣屢屢受到中國威脅，華為仍在2005年透過香港分公司在台設立辦公室，雖然在10個月後被政府下令關門，但在2012年，台灣主要的通訊公司被抓包使用華為產品，甚至連調查局及總統府內也有員工使用華為網卡。

台灣資安研究員廖彥棻指出，華為所打造的「後門」對通訊帶來威脅，有能力進行間諜或破壞行動，且只要在駭客最愛使用的搜尋引擎「Shodan」鍵入華為和台灣，就可發現台灣早已佈滿華為產品。廖強調，即便排除中國透過硬體監控的可能性，華為和中興的產品基本上仍有安全疑慮，呼籲政府應對中國製通訊產品的使用設置嚴格規範，若用未經授權的設備處理政府業務也應重罰。

《中央社》報導，對於外媒發出的警告，NCC發言人翁柏宗表示，不只華為，NCC不允許電信業者使用中國製廠商設備，因此也沒有後續衍生的國安疑慮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/