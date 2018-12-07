「Taiwan」遭妖魔化 謝志偉批：一中各表是幫中國騙台人

謝志偉認為，「一中各表」根本是幫中國來騙台灣人。（歐新社）

2018-12-07 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐外機構近期統一調整社群網站圖示與名稱為「台灣」，卻引來質疑是在「去中華民國化」、「搞台獨」。我駐德代表謝志偉對這樣的說法相當不以為然，認為解嚴至今已經30多年，還有人要將「台灣」妖魔化，強調「一中各表」根本是幫中國來騙台灣人。

謝志偉在臉書上寫道，我國護照封面原本只有「Republic of China」，「TAIWAN」是2003年扁政府時期所加，「ROC」不但沒有「辨識功能」，反而有「害人效果」，自己也曾因此卡在機場，差點無法搭機，認為「一中各表根本是幫中國來騙台灣人的」。國民黨當時則一片罵聲，誓言執政後要將護照改回，但因出國民眾多且不分藍綠，大家都知道我們對外就叫「台灣」，沒得商量，因此直到馬政府2016年卸任都沒有再更動。

謝志偉表示，日前他與一名出生東德的德國政治人物談選舉時，對方告訴他「九二共識，一中各表，根本是幫中國共產黨併吞台灣的說詞！」謝志偉回答說，戒嚴時期只要批評政府，就可能被冠上台獨的罪名，沒想到解嚴已過30年，仍有人要將「正常化」給「妖魔化」。對方接著說，「我們就是稱你台灣大使，你們就是台灣，自由民主的象徵，叫你們「Taipeh」（台北）是羞辱，說你們是「China」的一部分，是陷阱！」

謝志偉表示，解嚴超過30年的今天，還有人在嫌棄、妖魔化「台灣」，如果稱自己為「台灣」這麼如此自然之事都可以被罵作是「搞台獨」，那「Let’s just 獨it！」也只是剛剛好而己。

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