涂醒哲稱沒提選舉無效之訴 中午記者會說明

2018-12-07 11:27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨嘉義市長涂醒哲以2302票，敗給回鍋參選的國民黨前市長黃敏惠，昨傳出涂陣營將到嘉義地方法院提選舉無效之訴，民進黨議員王美惠今上午在市議會質詢涂醒哲，提出選舉無效之訴、各報今都刊出相關報導，這無疑傷害民進黨，要慎思；涂醒哲回應，那是假新聞、「這不是我提的」，中午12點多開記者會將正式說明。

嘉義市果菜市場總經理陳火川為涂陣營核心成員，他昨受訪曾說，將到嘉義地院提選舉無效之訴，今中午12點並在嘉市米諾思咖啡開記者會。

今上午媒體追問涂醒哲是否提選舉無效之訴？涂醒哲閃避答說，中午記者會是陳火川要開的，會去看他要講甚麼。

王美惠今市政總質詢說，涂市長此次沒當選，很多支持者都哭了、感到不捨，然而應檢討公投、選舉過程，之後改進，且涂市長未來也可能再選立委、回鍋參選等，要走得漂亮，要涂好好思考。

競選市長失利的市議會議長蕭淑麗今受訪說，對涂陣營提選舉無效之訴，不予置評。

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