台大校長爭議 林右昌拋出「這個人」來解套…

台大校長管爭議如何解套？民進黨代理黨主席林右昌認為，台積電創辦人張忠謀是個各方都能接受人選。（資料照，記者林欣漢攝）

2018-12-06 18:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕台大校長管中閔爭議問題如何解決？民進黨代理黨主席林右昌說，台積電創辦人張忠謀雖然年紀大，但適合任何職位，或許也有機會來擔任台大校長，「相信各方都可以認同跟接受，也不一定。」

林右昌說，自己代理黨主席時間並不長，任務儘管很困難，但也相對單純，就是黨主席補選，以及台北、台中立委補選，在明年1月9日新任黨主席產生公告後，就會卸下這個職務，「選舉碰到了就很複雜，不過大家信任我，相信我會做一個務實公平，讓黨在最短時間穩定下來的代理主席。」

在民進黨新任黨主席的條件上，林右昌說，要能夠敏銳的去反映社會上的需要，怎樣的接地氣、反映民眾的聲音，讓黨政的腳步更穩健，在政策推出上，能夠聆聽到一般老百姓的關心、期待，或是辛苦。

林右昌說，「年齡的確不一定是問題。」接著，林右昌話鋒一轉，提到領導城市、國家，跟領導一個企業一樣，他認為台積電創辦人張忠謀年紀很大，可是他適合任何的職位，「台大校長的人選僵局，我覺得有機會，或許有機會他來當台大校長，相信各方都可以認同跟接受也不一定。」

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