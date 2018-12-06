國一女生全面接種HPV疫苗 監委：痛痛症案例接種前應告知

2018-12-06 19:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛福部將自12月中旬實施國一女生免費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗政策，監委王幼玲、田秋堇、楊芳婉調查發現，衛福部尚未完備疫苗接種者追蹤監測機制，且未充分與婦幼人權保護團體溝通，也沒有妥善的衛教宣導，監院促請衛福部基於資訊透明原則及民眾知情權，於疫苗開打前，將國內外不良反應資訊充分告知接種對象，並確保青少年有自由表達意見及決定的權益。

監委表示，全球HPV疫苗接種者相繼出現痛痛症女孩案例，我國也出現疑似個案，雖然國內外迄今無法證實其直接因果關係，專家也認定係心因性所致，但不排除疼痛症狀困擾日常生活，基於資訊透明原則，衛福部應把國內外不良反應資訊充分告知接種人。

調查報告指出，國一女生免費接種政策即將實施，但衛福部在監院詢問前，卻未就學校施打環境、學生等候情境等軟硬體設施、校護、導師等支援協助事項及衛教宣導措施，竟任由地方衛生局自行洽請轄區教育主管機關協助，有欠周妥。

監委說，衛福部迄未完備HPV疫苗接種者追蹤監測機制，也未充分掌握自費接種者及地方過往部分公費已接種者相關資料，致未來難以完整評估該疫苗對國內子宮頸癌防治成效，應積極補救改善。而地方主管機關其所製作的接種同意書，卻僅見家長簽名欄位而未予接種對象表達意願機會，應確保青少年自由表達意見權益。

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