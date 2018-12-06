南港機廠公宅基地 北市都發局再追加6.6億推動循環經濟

2018-12-06 18:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於忠孝東路7段的南港機廠公宅基地11月第一次招標而流標，北市府11月30日重新上網公告，招標金額約73億元。都發局長林洲民今天舉辦招商說明會，預告市府將會再編6.6億元推動「循環經濟」，該案興建費用預計耗資79.6億元。當被問到是否等同於「追加預算」時，林強力否認，指是「爭取」以租代買服務預算，強調不要直落入「追加」兩字，「追加是很骯髒的字，大家都好像覺得行政效率不佳。」

南港機廠公宅基地去年由市府編列73億元，今年1月經過議會同意，預計興建1520戶，將有共享辦公室、生態棚架及圖書館等公共設施；北市府也率先推動循環經濟，意指「以租代買」設施，包含活動式家具、分離式冷氣機、冰箱、洗衣機、電梯等，都非買產品，而是買服務，預計要再追加勞務採購預算6.6億元。

當被追問為何不在去年就編入預算，林洲民說，是因為今年與市長柯文哲到荷蘭才決定要推動循環經濟；原本這6.6億元是由承租戶負擔，如今市府爭取增加預算可降低負擔，同時促使國內相關企業參與循環經濟。

林洲民更預告，如果循環經濟模式建立，其餘已經發包施工的公宅也可能會再追加預算推動。被問到是否擔心議會不同意預算編列，他說議會跟市府本來就是互相提攜的單位，如果應該要推動，市府就會去說明。談到廠商須符合甚麼資格，林回，「活的腦」，就是願意用精進的方式來使自己的企業也可以有競爭力。

另外，市府也會在即將登場的雙城論壇報告循環經濟，然而市府至今都還沒有成功案例，是否合適說明。林洲民反駁，「長江三峽還沒蓋，可不可以討論長江三峽，當然可以！」

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