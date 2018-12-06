茶壺內風暴？民進黨基隆議員 砲轟市府行政不中立

2018-12-06 13:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕11月24日三合一選舉落幕，民進黨議員提名15席，最後慘敗，僅獲得6席，基隆市議會今天上演民進黨茶壺內風暴，民進黨議員輪番砲轟基隆市政府行政不中立，公開點名財政處、環保局、選委會應該負責；國民黨議員則批評警察局查賄鎖定特定對象，影響選舉。

民進黨議員游祥耀說，市府財政處菸酒管理科應要出來說明，有人用少罰一點來要求民眾投某特定候選人，相當要不得。

民進黨議員施世明進一步表示，市府財政處菸酒科雇員張姓人員負責開罰單，但張員卻對民眾說，這次給你少開一點，但問明民眾家住哪裡，如果在信義區、仁愛區、中山區就指名要去支持某特定候選人，真的是違法亂紀，財政處長要自請處分，請問財政處長翁利芳怎麼處理張員？

施世明詢問說，請問張員誰推薦？他利用公務之便行政不中立，幫特定候選人拉票，翁處長你要不要自請處分？翁利芳答詢說，張員105年4月進入市府，事發後已經請辭。翁利芳說，張員是公開徵選錄取，到市府服務。

民進黨議員陳志成說，他從政這麼久，這次選舉是有史以來最混亂，最亂搞的一次？很多不能掛競選旗幟的地方，他守法不掛旗幟，結果別人鋪天蓋地的掛，好像沒有政府？還有人選前買票，警察局、情治機關有在抓嗎？我告訴你，抓不到，人家很早就在灑錢買票？

民進黨議員陳東財說，他做市議員20年、8年里長，他有包工程嗎？他從來沒有，競選旗幟也是照規定掛，為何連掛在私人土地，環保局也是上門來取締要他拆，結果遵守規定沒有掛，人家都說他以為穩上，都不用掛旗幟，結果他守規定不掛，別人是田寮河掛滿滿。

基隆市長林右昌說，有關議員質疑的、不法的，只要有任何證據，他歡迎議員提供，他不會袒護，一定依法辦理懲處。

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