「改革沒錯，但人民跟不上」 苦苓建議小英剩下任期這樣做

大選過後綠營大敗，蔡英文認為改革沒有錯，只是人民跟不上，為此她要負全責，辭去黨主席。（資料照，記者廖淑玲攝）

2018-12-05 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓今天在臉書發文說，既然總統蔡英文認為政府推動的改革沒有錯，那麼乾脆在剩下的任期中把還未完成的改革趕緊完成，一切讓歷史來評價，網友看了以後紛紛大推，直呼「不能再同意更多了」！

綜合媒體報導，這次九合一大選民進黨大敗，蔡英文也辭去黨主席以示負責。11月28日，蔡英文於中常會前表示，自己作為總統，忘記應該要當政府與人民之間重要的溝通者，她也強調，改革推動沒有錯，但政府朝著進步的價值前進時，沒有注意到人民沒有跟上腳步。蔡英文指出，對此她要負全責，必定深刻反省。

作家苦苓今天就針對蔡英文這一席話於臉書上發表看法，「既然小英總統堅持『改革的方向沒有錯』『只是人民跟不上』，那就乾脆下定決心，在剩下來的兩年內，把還沒有完成的改革...，通通強力完成。」苦苓建議蔡英文推動她覺得應當推動的改革以後，即宣布「不再競選連任」，讓歷史及人民來評斷這4年蔡政府推動的改革究竟是好是壞，「看人民會終於幡然悔悟、回頭重新支持民進黨，還是把民進黨埋葬在歷史的灰燼中」。

網友看了紛紛大推，「說的好！與其被罵了做半套，不如背負罵名把改革做完！讓歷史來評論蔡英文的成敗與人民的愚昧！」、「反正都要被罵，倒不如給它一氣呵成，而且抱著只做一任的決心，就把對的事通通完成，這是絕對值得的決定」、「做個政治家本來就該如此，哪怕餐風露宿也要堅持，不然到最後也只是被有知者和無知者攻擊謾罵的政治腳仔」。

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