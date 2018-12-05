台灣就是台灣！ 外館臉書專頁紛改名Taiwan換大頭貼

許多外館臉書專頁紛紛改名，並在大頭貼換上白底、湖水綠畫筆勾勒的台灣輪廓圖形與彩色英文字TAIWAN的照片。（中央社合成）

2018-12-05 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕「駐洛杉磯台北經濟文化辦事處」今表示，為了彰顯代表我國駐外使館官方臉書，臉書專頁名稱將從「Taipei Economic and Cultural Office in Los Angeles」更名為「Taiwan in Los Angeles」。

「駐洛杉磯台北經濟文化辦事處Taipei Economic and Cultural Office in Los Angeles」粉絲專頁今表示，為彰顯代表中華民國（台灣）駐外館處的官方臉書，本專頁名稱將於近日內更名為「Taiwan in Los Angeles」，改名後服務資訊均不會有任何更動。

據《中央社》報導，除了洛杉磯辦事處外，我國許多外館臉書專頁早已紛紛改名，外交部鼓勵各駐外館處成立自己的臉書專頁，名稱可由原有「中文加上駐地語言」，改為只用駐地語言，以台灣為開頭，同時臉書專頁大頭貼照片換上白底、湖水綠畫筆勾勒的台灣輪廓圖形與彩色英文字TAIWAN的照片。

外交部國際傳播司司長陳銘政表示，比起Taipei office，使用Taiwan更為直接、清楚，同時外館使用統一圖像以及名稱，能凸顯台灣的鑑別度與能見度。

包括西雅圖、丹佛、歐盟與布魯塞爾、帛琉、日內瓦等駐外館處，已改名為TAIWAN開頭，例如Taiwan in Denver、Taiwan in the EU and Belgium等，舊金山、波士頓、芝加哥、亞特蘭大、聖保羅、溫哥華、秘魯、那霸分處（日本）、印尼、智利、愛爾蘭、捷克與拉脫維亞等都已更換臉書大頭貼，洛杉磯辦事處與荷蘭代表處也將於近日內改名。

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