立委補選準備好了？ 黃文玲遷戶籍到鹿港...

前立委黃文玲已把戶籍遷到鹿港，成為立委補選的熱門人選。（資料照）

2018-12-05 11:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕立委王惠美當選彰化縣長，其立委缺額將進行補選，在藍綠陣營還沒有敲定人選時，老縣長黃石城的女兒黃文玲，已把戶籍遷到鹿港，也為這場立委補選戰局，在藍綠對決之外，有可能新增「白色連線」力量！

針對各界關心黃文玲遷戶籍到鹿港一事，是否要準備參選立委補選，對此，黃文玲今天沒有鬆口，但也沒有完全否認；她認為彰化目前選舉只有藍綠，無黨籍似乎沒有空間，但如果台北市長柯文哲或其他無黨籍政治人物出來籌組第三政黨或聯盟，為了改變彰化政治文化的結構，黃文玲將會一本初衷凝聚彰化地方新的力量來改變彰化的政治文化結構。

黃文玲表示，很多鄉親勸進參加彰化立委補選，或是2020彰化立委選舉，但如果彰化鄉親仍然心中只有藍綠的選擇，短時間無法改變彰化政治文化結構，黃文玲將會審慎評估繼續關心彰化的發展，不會間斷。

「政二代」黃文玲是律師，父親黃石城曾任彰化縣長、中選會主委，母親陳照娥曾任國代，黃文玲曾任台聯不分區立委，4年前以無黨籍參選彰化縣長，得票率5.23％，今年再度以無黨籍參選彰化縣長，得票率為 4.88％。

黃文玲連續兩次參選彰化縣長，雖然得票數都只有3萬多票，但在沒有政黨奧援情況下，單槍匹馬打選戰，尤其是這次縣長選舉，採取主動出擊，幾乎是「每日一問」，左攻民進黨魏明谷，右踢國民黨王惠美，無黨籍的聲量比藍綠還高，氣勢不凡。

黃文玲連續兩次以無黨籍參選彰化縣長，這次參選除了主打超越藍綠之外，更以「白色連線」為口號，台北市長柯文哲的父母更是雙雙幫她站台；黃文玲也在競選總部成立大會時，端出完整的治縣政見，要翻轉台化打造大巨蛋，鹿港區則推出舊城區以徒步、電動車接駁來發展觀光，新城區發展商機，讓新舊共榮；和美區推出紡織產業專區政見。

黃文玲這次縣長選戰雖然落敗，但政見完整，口才便捷、思路清楚，不少人都覺得老縣長的女兒是個人才，但因為缺少基層經驗，應該至少從立委選起，打好基層實力，才能為參選縣長做好準備。

彰化縣即將要進行的鹿港、和美區的立委補選，綠軍被點名有6人，但縣長魏明谷、前北農總經理吳音寧、民進黨中執委林益邦則表態沒有意願；另3人為即將兩任屆滿的鹿港鎮長黃振彥、連任失利的縣議員林士堅，以及前文化局長陳文彬。

在藍軍部分，被點名的有剛連任成功的和美鎮長阮厚爵、前副縣長柯呈枋、前新北市經發局長施威全，以及王惠美醫療長照後援會召集人、鹿港醫師蔡明忠。

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