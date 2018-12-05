高雄人狂搜「許崑源、陸淑美」 網友：搞不清楚就投票？

2018-12-05 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市黨部4日採協調及假投票，選出市議員許崑源、陸淑美搭檔角逐下屆高雄市議長、副議長；身兼國民黨高市黨部主委的新科高雄市長韓國瑜則說重話，黨籍議員跑票一律開除黨籍、6年內不得入黨。對此，有網友發現，「許崑源、陸淑美」2人的名字在Google搜尋次數瞬間飆高，還以高雄市民搜尋量最多。

國民黨團4日先協調出許崑源為議長候選人，再假投票決定提名陸淑美競選副議長；韓國瑜則說重話，議長、副議長選舉黨籍議員若跑票，將會被開除黨籍，且6年內不得再入黨。

根據「Google搜尋趨勢」顯示，在網路上搜尋「許崑源」、「陸淑美」名字的民眾，在4日國民黨協調出議長、副議長候選人後瞬間飆升；以縣市來分，高雄市居民搜尋量最多，接著是台南市、新北市、台北市與桃園市。

臉書「打馬悍將粉絲團」則傻眼表示，「韓國瑜跟吳敦義，選前就告訴高雄人，他們要推許崑源當議長，結果現在高雄人，才在搜尋許崑源是誰...」。

其他網友也留言，「一堆跟風投韓的高雄人連許崑源是誰都不知道，口連喔」、「國民黨選前就說要推許當議長了，難道高雄人搞不清楚就投票？」、「唉 無知真的很可憐 但是都投完票...能怎麼辦」、「除了鐵藍，韓粉幾乎都是沒帶腦的 越講越火大」、「欸...身為高雄人覺得難過」。

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