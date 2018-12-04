立委補選參選爆炸 何志偉：相信黨中央、柯文哲的智慧

台北市議員何志偉（左）今宣布角逐立委補選，圖為10月28日一場慢跑活動起跑，何志偉將汽笛對著台北市長柯文哲（右），柯文哲趕緊摀著耳朵。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-12-04 17:09

〔記者郭安家／台北報導〕在「白綠合」氛圍下，台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩、台北市政府發言人劉奕霆已悄悄遷戶籍，與民進黨競爭士林大同區立委補選。有意角逐該區立委的台北市議員何志偉今開記者會強調，「我其實對自己是『柯黑』、『柯粉』不清楚，我只知道做對的事，柯黑、柯粉怎麼界定我想柯文哲也不知道」，對市民來講沒有柯黑、柯粉問題，唯一就是好好做事。

除何志偉，民進黨被點名參選還有議員梁文傑、「柯黑魔王級」王世堅、前觀傳局長簡余晏。但民進黨議員洪健益、王閔生、阮昭雄、劉耀仁等人中午受訪，公開力挺中山大同區落選頭議員顏若芳參加該區立委補選。洪指，顏熱度還在、且不是「大柯黑」，盼極大化爭取中間選民支持。顏說，黨中央有意徵召，她願意為民進黨扛起責任。

何志偉下午則在士林區海光宮前發表參選聲明，現場湧入數百名支持者，如選舉造勢大會，支持者高呼「拚經濟、好生活、作夥支持何志偉」口號，而士林北投區34位里長也聯署支持何參選。何強調，參選是承擔、也是承諾；民進黨艱困時期，未來不管誰出現參選，都要團結再團結，他也相信提名小組與選民的智慧。

對於白綠合可能性？何志偉說，在公共議題上，對柯文哲絕對沒個人喜惡，他過去也未杯葛預算；他相信黨中央的智慧，也相信柯文哲的智慧。他說，每個人都是與柯合作的關鍵人物，未來台北市政府與中央的合作上，每位參選人都可是最美好的橋樑。

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