史博館整修期間文物遭掏空？ 監委立案調查

國立歷史博物館自今年7月起，閉館3年。（資料照）

2018-12-03 14:33

〔記者謝君臨／台北報導〕國立歷史博物館自今年7月起，閉館3年，啟動開館63年來最大規模軟硬體升級更新計畫，並將所有典藏品全數搬遷，移藏異地；然而，網路上卻傳出文物疑遭掏空等訊息，監察委員包宗和、方萬富認為，史博館有其公共性與社會責任，卻以長達3年的閉館方式處理，是否有其效益及必要性？實有深入了解必要，今申請自動調查。

史博館建於1955年，原名「國立歷史文物美術館」，1957年更名為「國立歷史博物館」；史博館為了因應博物館法之實施，提報升級發展計畫，自今年7月2日起，以閉館3年方式整建空間，並將所有典藏品全數搬遷，移藏異地，文物整飭搬遷規模及件數，為我國博物館之首例。

然而，日前網路上卻傳出史博館整修期間，文物疑遭掏空等訊息，史博館雖發出聲明表示，此謠言實為扭曲事實、惡意散布假消息，不過監察院仍認為有進一步調查的必要，監委包宗和、方萬富已申請自動調查。

監委包宗和、方萬富表示，史博館有其公共性與社會責任，具備研究、收藏、展示、教育功能與使命，並以常態與規律型態向大眾開放，在藏品展示上必須以公眾最大的利益為優先，但史館卻以長達3年的閉館方式處理，是否有其效益及必要性？該館展示與典藏空間的總體規劃為何？文物移藏異地情形及保全是否周全？暫存庫房有否合適的儲存空間？實有深入瞭解的必要，因此申請自動調查。

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