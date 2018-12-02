宴請黨籍立委為總統大選鋪路 吳敦義：完全無關

吳敦義說，宴請黨籍立委與總統大選無關。（記者蔡淑媛攝）

2018-12-02 13:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨主席吳敦義6日將邀黨籍立委餐敘，動作引起注目，今天參加全國補教師鐸獎頒獎大會時被媒體問及是為總統大選鋪路，他強調「完全無關」是選後感謝助選，至於立委補選在即，他說，名單蘊釀中，今天黨中央召集各縣市黨部主委研議。

挾著縣市長大勝光環，吳敦義昨天到道教三清總道院啟用典禮頻頻被喊總統好，今天出席全國補教師鐸獎頒獎大會時也被喊總統好，被熱烈鼓掌入場，他澄清宴請立委只是感謝縣市長提名後，當地士紳、立委、中常委大力協調與幫忙，選後辦一個普通的餐會，不體豪華。

吳敦義在典禮致辭說「最怕人家叫我「吳前」副總統，因為是「無錢」的副總統，會中也細數與台中的淵源與學歷、行政資歷。

他說自己是草屯出生，讀省立台中一中，台灣大學，25歲當選台北市議員，8年後選南投縣長，第2屆沒對手，到高雄當市長，南投立委兼任國民黨副主席、秘書長，行政院長、副總統，現在擔任非常艱困的黨主席，強調「我與台中淵源深，讀書滿6年！」

至於會前有媒體追問選前豬母說的失言風波，吳敦義未回應，直接入會場。

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