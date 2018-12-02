黨產會：國民黨黨營燈泡工廠曾壟斷全台市場

黨產會深入研究國民黨如何在戒嚴時期累積龐大黨產，發現國民黨當年曾握有「特種外匯」批准權，黨國不分利用中間價差獲利，在1950年代台灣最大燈泡工廠也是黨營事業。（資料照）

2018-12-02 13:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查國民黨如何在戒嚴時期累積龐大黨產，初步發現國民黨當年曾握有「特種外匯」批准權，黨國不分利用中間價差獲利，在1950年代台灣最大燈泡工廠也是黨營事業。

黨產會委員表示，國民黨擁有全世界最龐大、最有錢的黨營事業，早年從燈泡、瓦斯、各種日常生活用品，國民黨開的公司都投資或賣過，獨佔或寡占整個市場，透過全國性經濟利益分配壯大黨營事業，區域性經濟利益分配扶植地方派系，最明顯的是各縣市欣字輩瓦斯公司，幾由藍營人士或地方派系經營。

委員指出，1958年3月「自由中國」雜誌發表「從滿街蘋果談到外匯管制的弊端」社論，揭露在外匯管制時代，國民黨中央財務委員會以手中握有的「特種外匯」批准權，大肆賺取匯率差價。

「黨國不分！」委員提及，當年進口商想要進口國外蘋果，必須透過國民黨中財會取得特種外匯的申請核可，而該等外匯適用的美元匯率，是官定價格3倍以上，這中間的價差便成國民黨生財之道。

黨產會研究，在「特種外匯」制度下，國民黨黨營企業擁有絕佳優勢，因不必像民營企業需經冗長複雜的「特種外匯」申請過程，可以直接壟斷市場。例如1950年代台灣最大的燈泡工廠為黨營事業，其盈餘皆歸國民黨所有。

委員指出，黨營的燈泡工廠在當年壟斷台灣的燈泡市場，其所生產燈泡品質低劣，廣受消費者詬病，這在「自由中國」雜誌都有披露，但燈泡在當年屬於管制輸入物資，民間企業只有申請到「特種外匯」才有可能進口燈泡，而批准權掌握在國民黨手中，燈泡並未被列入進口名單中。

此外，二戰後國民政府至少接收18家日產戲院，最後都被納入黨營中影公司獨佔經營。在廣播部分，國民黨中委會轄下「中央廣播事業管理處」也接收日產廣播電台及多棟廣播大廈，於1946年改組成中國廣播公司。

委員強調，國民黨在戰後為賺錢及洗腦台灣人，文化宣傳事業一把抓全掌握在黨手中，包含中影、中廣公司皆屬於黨營事業，燈泡、瓦斯事業等民生必需品亦是黨營獨佔事業，黨還掌握特種外匯賺取價差，甚至向進出口商業公會徵收勞軍捐，透過各種手法在掙錢。

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