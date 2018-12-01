卸任前最後一件事...吳宏謀：再到台東慰問普悠瑪家屬

2018-12-01 22:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長吳宏謀今日確認請辭獲准，不過仍心繫普悠瑪傷亡者及其家屬，吳宏謀表示，下週一原要去立法院交通委員會備詢，但週二就要交接，回答立法委員怎麼講都不適合，因此，就決定請政務次長王國材代打，他自己週一則想要到台東再去慰問罹難者家屬。

上任短短139天就碰上普悠瑪事故請辭獲准，是否會覺得委屈或是非戰之罪，吳宏謀表示，沒有人願意發生這種事情，碰到就要面對與處理不會委屈，事故發生當天就已經口頭請辭要負起政治責任；多留下這幾天，主要是在做後續善後處裡及協助台鐵提升行車安全，能做多少就做多少。

不過吳宏謀雖然即將卸任，但還是希望有許多正在努力加速的工程，未來交通部都能持續下去，像是南迴鐵路電氣化枋寮－潮州、南迴公路拓寬工程，希望還是能提早至109年春節前完工；蘇花改正施工的兩段，也希望能如期如質在109完工；花東鐵路雙軌化面臨二階段環評，也會請王政次未來持續與環保單位溝通，希望能夠加速進行。另外，淡江大橋、金門大橋、各縣市鐵路立體化等工作，都會持續推動；北宜鐵路提速計畫（直鐵）、高鐵南延屏東，交通部會繼續評估下去，畢竟交通部同仁都非常專業。至於卸任後的下一步，吳宏謀表示，他要先休息一下，之後又開玩笑說要好好當個人民就好，人民最大。

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