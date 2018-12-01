台中選後檢討會 蔡英文：吳音寧跟選舉成敗無關

2018-12-01 14:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天到台中市召開選後檢討會，對於此次選舉是否有涉及兩岸問題，蔡英文表示，兩岸議題並未在此次的地方選舉有太多著墨，會在總統大選才會是高度的議題；至於吳音寧是否影響此次選舉，蔡英文表示，選舉成敗都是自己的責任，吳音寧事情跟選舉成敗沒有關係。

民進黨今天上午舉行選後座談會，開了2個小多時，會後蔡英文受訪時表示，對於府院黨可能會人事調整，蔡英文表示，不止是黨中央中生代的聲音，也是黨內普遍有共識的看法，現階段她到各地檢討各個面向，行政院也開始政策檢討，下階段進行人事調整。

至於未來是否會在立委補選展開綠白合作，蔡英文表示，自己己非黨主席，黨部會好好處理。

而此次敗選外界認為前北農總經理吳音寧要負一部份責任，對此，蔡英文表示，她已說過，「選舉成敗都是我的責任」，吳音寧事情跟選舉成敗沒有關係，而北農總經理的事情則由農委會及台北市政府依權責處理。

此外，兩岸議題是否在此次選舉有發效，蔡英文表示，此次是地方選舉，兩岸議題著墨不多，而兩岸議題是對外關係，總統大選時才會是高度的議題

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