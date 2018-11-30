姚文智退政壇下一步 拍攝鄭南榕電影

2018-11-30 21:24

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨前立委姚文智競選台北市長失利後，今晚舉辦「感恩之夜」晚會，晚間8時許登場後，台下就不斷鼓譟「不准退出政壇」，甚至呼籲姚參選民進黨主席，而隨著語帶哽咽的談話，姚文智宣布下一步，將拍攝台獨運動先烈鄭南榕的電影，透過拍攝為台灣打拚人物的故事，讓世界看見台灣的英雄，讓以後的人跟著他們的腳步打拚，持續延續台灣精神、實踐台灣價值。

姚文智晚間登場後，台下就有民眾大喊不准退出政壇、不能退。而姚文智一開口說話就哽咽，他說，這次選舉所有的失敗，都是候選人、姚文智打拚不夠，都是他的責任，很抱歉，讓大家失望了，抱歉。他也說，選舉選輸是應該檢討、反省，但更重要是要繼續團結，繼續為了台灣價值打拚。

但姚文智接著強調，這次選舉是最大要檢討的原因，是來自中國共產黨對全世界、對台灣民主、自由人權的打擊、扭曲。

隨後姚文智宣布，接下來要做的事，就是要拍鄭南榕的電影，這是他擔任高雄新聞局長時期就很想拍的，且他已經先以製作人身分，拍攝過台獨運動前輩史明的紀錄片電影，現在正在拍的是前總統府資政彭明敏的故事。對於民眾在台上呼籲參選民進黨主席。姚文智則表示，當黨主席就沒空做這個了啦 。

姚文智事後受訪再次說明，鄭南榕是他心目中的台灣英雄，想拍鄭的電影夢想已久，是台灣要深植真正台灣意識、國家認同非常需要的英雄人物，除了鄭南榕電影以外，他也希望拍很多的人物紀錄片，他們會是他心目中的台灣偶像劇，所以會在卸下政治工作後，努力讓過去的電影夢實現，這也是台灣價值繼續深化、繼續深耕的重要方式。

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