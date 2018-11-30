偶像陳其邁約喝咖啡！ 挺邁「落淚正妹」身分曝光是...

戴白帽痛哭的年輕女「邁粉」楊雅筑（左），是陳其邁發言人楊壹婷的妹妹。（資料照）

2018-11-30 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕代表民進黨角逐高雄市長失利的陳其邁，日前首度在臉書直播與網友互動，並放上多張粉絲因為自己落敗而掉淚的照片，表示一週之內要請他們喝咖啡。其中一名戴白帽痛哭的年輕女「邁粉」楊雅筑，她的姊姊還是陳其邁團隊的發言人。

陳其邁日前在臉書開直播，表示當時上台宣布敗選講到「韓國瑜市長」時，他看到很多粉絲哭了，他拿出幾張粉絲擦眼淚的照片，安慰他們別再難過，「如果你看到直播，快私訊我，請你喝咖啡。」

一名被陳其邁稱作「漂亮高雄妹妹」的女粉絲Ada，日前在IG轉貼本報新聞表示，「據說出現在其邁的直播，好像可以去喝杯咖啡，光用想的就好緊張啊！邁哥，加油！」另名戴白帽痛哭的年輕女「邁粉」楊雅筑表示，開票當晚陳其邁票數落後時，她已經開始偷偷掉淚，等陳其邁上台發表落選感言時，她更止不住淚水整個淚崩。

據《三立新聞網》報導，這位落淚正妹楊雅筑的姊姊，其實就是陳其邁團隊的發言人楊壹婷，23歲的楊雅筑受到姊姊影響成為陳其邁的超級粉絲，她說，因為看到陳其邁為高雄的付出，卻沒有選上市長，才會那麼難過，現在很期待能回高雄跟偶像陳其邁一起喝杯咖啡。

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