解職後回彰化 吳音寧感嘆：不實消息「要澄清時來不及」

吳音寧感嘆，擔任北農總經理期間「不實消息太多，又流竄得太快」，每次要澄清時，都已被貼上標籤。圖為吳音寧今年7月與農委會主委林聰賢視察第一果菜批發市場到貨情況。（資料照）

2018-11-30 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧「被請辭」後，回到彰化溪州老家，吳音寧今天表示，自己目前回到作家身分，繼續為台灣農業努力，憶及自己擔任北農總經理期間，她感嘆，外界不實消息太多，無奈「要澄清時已經來不及」，因此被外界貼上標籤。

吳音寧今天回到彰化溪州，身穿溪州黑泥季上衣、捲起黑色長褲褲管，「光著腳丫」在田裡自在活動。吳音寧透露，現在回歸到作家身分，什麼題材都可以寫，也會繼續為台灣農業努力，為這塊土地貢獻心力。

吳音寧有感而發說，擔任北農總經理這段期間，「真的要說什麼的話，外界不實的消息太多了，也流竄的太快」，無奈每次要澄清時，都已經來不及，被貼上標籤。

吳音寧說，該講的、昨天都在台北說過了，對於自己「被解職」一事，並不會感到委屈，一切就是面對困難並解決。媒體問道，往後是否會再投入政治工作，吳音寧認為，生活就是政治，投票會事政策，都會影響生活，「所以我們其實都和政治脫離不了關係，就是一樣就是秉持我們的理念」。

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