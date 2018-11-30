台中人選後狂搜「山手線」 網酸：原來根本不懂？

台中市長當選人盧秀燕28日指出「先不做山手線」，後來又改口說「沒有說不蓋，山手線不是當務之急」，引發輿論熱議。（資料照）

2018-11-30 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長當選人盧秀燕28日指出「先不做山手線」，後來又改口說「沒有說不蓋，山手線不是當務之急」，引發輿論熱議，民代砲轟盧秀燕不了解台中民眾的交通需求。「山手線」也在最近成為Google的熱搜詞，其中以台中市的使用者最多，遭到網友諷刺，「原來台中人根本不知道山手線」。

盧秀燕29日表示，沒說不蓋山手線，以每年預算來看，跟捷運比起來，不是當務之急，台中市的預算就是這麼一塊大餅，必須透過科學與民意方法來達成共識。她說，會採納市議會和市民的意見，並在專業及財政考量下，妥善依序安排好各項市政建設規畫，到底要先蓋捷運還是山手線，市民都可以來討論。

立委洪慈庸與台中市議員楊典忠皆批評，山手線就是要把海線單軌鐵路雙軌化的軌道建設，怎麼不是當務之急，這個市長太不了解海線民眾的交通需求，未來4年台中海線地區大眾運輸建設的進度令人擔憂。

從Google趨勢的數據顯示，「山手線」一詞在本月28日以前少有人搜尋，卻在28日開始搜尋熱度激升，且台中使用者占絕大多數。網友諷刺說，「根本沒人知道山手線」、「噗哧，笑死」、「因為台中人根本不知道山手線是啥」、「台中人的選擇」、「台中人不懂山手線」、「愈想愈不對勁」、「為台中人感到悲哀」、「未看先猜4年後選舉前說預計動工」、「一定是台中人想去東京玩啦」、「選前不關心哈哈哈」、「關心花博免費比較重要啦」、「老人健保免費萬歲」。

九合一地方選舉結束後，另一個Google熱搜詞為「九二共識」，並且以高雄市的使用者居多，主要原因為高雄市長當選人韓國瑜表示認同九二共識，更說上任後會設立兩岸工作小組。

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