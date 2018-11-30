推動非核家園與確保供電穩定 府院同調

蔡英文總統尊重以核養綠公投，但指非核家園目標不變，遭媒體解讀為府院不同調，府院同聲否認不同調一事。（資料照）

2018-11-30 10:46

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會將於今天正式公告九合一大選與10個公投案結果，其中「以核養綠」公投案過關，行政院已宣示尊重公投結果，不再以2025年為達成非核家園的期限。《中國時報》今天報導府院不同調，蔡英文總統昨天打臉賴揆，她說依公投的結果，是將「法律的強制實現」拿掉，但並不表示2025年就必須延期，所以非核家園目標不變，府院今天同聲否認不同調一事。

總統府表示，針對以核養綠公投結論要刪除「電業法」核電廠2025除役法定時限一事，政府尊重公投結果，總統與院長的立場一致，不存在《中國時報》所謂的不同調問題。推動非核家園，是明定於「環境基本法」的國家目標，更是政府全力推動的政策方向，能源轉型的過程中，除持續確保供電穩定，更將帶動相關產業快速發展。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天上午也嚴正澄清表示，報導並非事實，從未有府院不同調的問題。

Kolas表示，對於公投第16案的結果，將廢除電業法第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文，即廢除2025年非核家園的期限，但是政府對推動非核家園理念從未改變，原本就預定能源轉型的目標及進程還是繼續進行，並彈性檢討能源政策，未來仍將配合能源規劃布局發展，自然而然逐步落實非核家園，此與總統談話內容並無相違情形。

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