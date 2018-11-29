臉書貼泡澡美腿照遭酸在李進良浴室 李婉鈺動怒開嗆！

2018-11-29 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕競選新北市議員失敗的李婉鈺，近期內在臉書上貼出自己泡澡的照片，引來許多酸民攻擊「李進良的浴室嗎？」，李婉鈺則對酸民們怒開嗆「我敢！這樣你們敢不敢？」。

李婉鈺27日半夜3點57分，在臉書上貼出在浴缸裡泡澡的雙腿照片，並於貼文中寫道「愛我的人說：休息一下，這雙腿還要走更長遠的路」，並在當天上午10點將該照片設為封面照片，引發酸民質疑她是否在李進良家中泡澡，更對李未能當選議員之事展開攻訐。

李婉鈺於28日半夜1點，在臉書上對酸民們開嗆：「很好，一直在弄我的酸民！我敢！這樣你們敢不敢？」，引發同為新北市議員的蔡淑君留言要她別動怒，「不管留言好與不好，你都要當成是鼓勵你的正能量」，就連網紅「T妹」都留言表示，沒有人是完美的，要李「做自己就好」。

根據《蘋果》報導，李婉鈺出面對此事件提到，可以接受自己在政務上被人用放大鏡檢視，不過酸民們把他過去的私事拿出來冷嘲熱諷，因此必須遏止此般不良的社會風氣，沒選上議員一定會反省，不代表就能夠被恣意欺侮，絕對會向口出惡言的酸民討公道。

李婉鈺臉書全文

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