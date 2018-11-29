AIT證實在台置產 「反映對台承諾」

2018-11-29 13:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天證實，AIT斥資11.6億元向上市公司新美齊購買天母預售建案，計畫打造為AIT員工宿舍。AIT表示，美國堅定致力於維繫與台灣的長久友誼，在台灣購買不動產也是此承諾的另一種反映，但不表示美國的一中政策有所改變。

本報今日報導，AIT昨日砸下11.6億元向上市公司新美齊買下原本要在天母推出的預售建案，計畫打造為AIT員工宿舍。房地產業者指出，過往AIT在台辦公室與宿舍均是採租賃方式，這次買下資產，顯示對台灣的態度相當友善。

AIT發言人孔世杰（Jesse Curtis）今天證實此事表示，AIT與新美齊（Jean Company）於2018年11月28日簽訂有條件購買協議，在天母買下一塊土地與其上建物，將建造一座住宅大樓，作為AIT員工及眷屬的住所。

AIT說，美國堅定致力於維繫與台灣的長久友誼，美國與台灣共享同樣的價值觀，並在全球及區域議題上廣泛、密切地合作，「在台灣購買不動產正是此承諾的另一種反映」。不過同時，AIT也重申，購買不動產並不表示美國的一中政策或基於「台灣關係法」的承諾有所改變。

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