吳敦義：一中各表就是你表你的，我表我的

2018-11-29 12:08

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉國民黨大贏十五個直轄市、縣市，對於許多藍營直轄市、縣市長當選人紛紛主張未來要設「兩岸工作小組」，國民黨主席吳敦義今天上午受訪時表示贊同，並強調「一中各表」的「九二共識」是兩岸關係的基礎，至於所謂各表「就是你表你的，我表我的啊﹗你不能在陸方的前面講一中各表，公開講這個不行。」

對於媒體詢問，至今還是有很多人搞不清楚什麼是「九二共識」，吳敦義回應，「九二共識」就是在一九九二年十一月三日，我方經與對岸兩輪談判後，由於在國家認同方面各說各話，所以後來海基會幕僚簽陳給當時的總統李登輝三十五字的論述，經同意後再傳真給對岸海協會，海協會簽報對岸的決策當局，十一月十六日回復海基會「既經台灣有關方面同意，我會敬表尊重並接受。」

吳敦義強調，兩岸換文結果就是這三十五字，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵意，雙方同意用口同聲明方式各自表述」，這就是「一中各表」的「九二共識」，因為有了「九二共識」，才有一九九三年的辜汪第一次會談，這個共識也是二０一五年「馬習會」最重要的基礎。

吳敦義進一步指出，「所謂各表，就是你表你的，我表我的啊﹗你不能在陸方的前面講『一中各表』，公開講這個不行，可是在內部會議馬先生（馬英九）也有跟習先生（習近平）講一九九二年達成這個共識的由來，但是等到各別開記者會時，他就講『一中各表』的『九二共識』。」

對於媒體詢問是「一中各表」還是「各表一中」？吳敦義說，當然是「一中各表」，因為三十五個字的順序很清楚，「當然不是『各表一中』，是『一中各表』。」

對於藍營新當選的縣市長打算成立「兩岸工作小組」，吳敦義回應，「我覺得應該是啊﹗」他並舉現任台東縣長與中國大陸正常往來，「釋迦五百噸、八百噸就這樣賣出去了」，過去台南市也曾與對岸有簽虱目魚養殖契作。

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