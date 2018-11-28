屏東各鄉鎮市人口數門檻相繼失守 面臨調整員額壓力

屏東縣人口跌破83萬，首善之區屏東市也跌破20萬大關，人口統計數字每月都下修。（記者李立法攝）

2018-11-28 18:47

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣人口數直直落，屏東市與長治鄉今年分別跌破20萬及3萬人重要關卡，新埤鄉與獅子、牡丹兩個原鄉，也各自面臨1萬及5千人口保衛戰，一旦失守，依照「地方行政機關組織準則」規定，將面對組織編制及員額調整的壓力。

長治鄉人口數在今年2月跌破3萬人，屏東市8月跌破20萬人，依「地方行政機關組織準則」規定，鄉鎮市人口3萬人以上、未滿6萬人者，置主任秘書1人、秘書1人，未滿3萬則取消主秘員額；人口20萬人以上、未滿30萬人者，置主任秘書1人、秘書1人、專員3人，未滿20萬，專員數減為2人。

新埤鄉10月最新人口數為1萬35人，獅子鄉5018人，牡丹鄉5003人，依「地方行政機關組織準則」規定，鄉鎮市人口未滿5千人，公所編制不得超過6課、室；5千人以上，未滿1萬人者，不得超過7課、室；人口1萬人以上，未滿3萬人者，不得超過8課、室，新埤鄉人口若無法維持1萬人以上，連鄉代席次也將從11席減為7席。

縣府民政處自治行政科表示，鄉鎮市人口若跌破法定門檻，縣府將依地制法及地方行政機關組織準則相關規定調整公所編制，但人口會有所增減，反彈回升不無可能，縣府將觀察一段時間後，再決定是否調整。

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