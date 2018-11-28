與韓國瑜南高合作？ 黃偉哲：與柯文哲合作也不排斥

2018-11-28 19:21

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長當選人黃偉哲今天到土城正統鹿耳門聖母廟，啟動安南區、北區車隊謝票遊行。行前被問及是否有可能與高雄市長當選人韓國瑜合作？他強調都有可能，大家都是台灣人，不會因意識形態而拒絕合作。至於國民黨議員先前拋出議長選舉「民國配」，黃偉哲則說，他已經說過不插手此事。

黃偉哲今天展開安南區、北區車隊謝票遊行。他競選期間曾宣示會與前雲林縣長李進勇一起透過農業及綠能產業串聯雙城，但李進勇落選，這一項政見可能落空，對此，黃偉哲說，雲林對綠能有妥善規劃，台南也有綠能園區，他當然還是有合作意願，假若新任縣長無意願則另當別論，但他有機會一定會去拜訪。

媒體也追問，是否有可能看見「南高合作」，黃偉哲先笑說，韓總現在這麼紅，未來在行政院會也都會遇到，所以不論是南高合作還是北南（台北、台南）合作都有可能且不排斥，只要是為台南、台灣發展有助益 他都會去試試看，況且大家都是台灣人，不該因意識形態阻斷合作的可能。

至於議長選舉一事，國民黨議員蔡育輝拋出議長民進黨、副議長國民黨「民國配」的議題。黃偉哲則說，他已經說過不插手議長選舉，所以要問也得問議員或黨部，個人不予置評。

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