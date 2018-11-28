吳音寧被點名下台 韓國瑜這樣說...

2018-11-28 15:57

〔記者林良昇／台北報導〕農委會主委林聰賢今表示，台北農產公司總經理吳音寧的階段性任務已經完成，暗示吳音寧去職已成定局。前北農總經理、高雄市長當選人韓國瑜今天得知此事「哇」了一聲，直呼他真的嚇一跳，他對現任總經理不評論，希望未來當總經理的人要顧及消費者、農民、勞工間的平衡。

韓國瑜和妻女今午在台北與部分媒體高層、名嘴餐敘，韓國瑜受訪時被問到吳音寧即將下台，直呼「哇，我嚇一跳，真的嚇一跳」，他表示，北農風風雨雨已經700多天了，結果會這樣，真的嚇一跳。

韓國瑜指出，他是北農卸任總經理，對現任總經理一概不評論，只是希望北農未來人事，不管是誰當總經理，千萬要顧及消費者、農民、勞工間的平衡，都要照顧好，是北農總經理應該要面對的重要任務。

韓國瑜也感嘆地說，一次人事、一次涅盤，各有各的故事，他的離職經過風風雨雨，對他個人來講，忍受了很多，也成長了很多，如果吳音寧要離職，也祝福她一切能夠順利，平平安安。

媒體詢問，吳音寧是否被「韓流」滅頂？韓國瑜表示，他不敢這樣說，他本來就是賣菜郎，兩年前還在賣菜，沒有這麼厲害﹔媒體追問，吳下台是否代表「綠白合作」，韓則回應，他不曉得，這層次太高了。

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