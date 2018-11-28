竹市最年輕市議員當選人劉崇顯、也是竹科首位工程師進議會

2018-11-28 14:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員選舉結果出爐，其中最年輕的市議員當選人劉崇顯是綠黨在竹市唯一當選的市議員，出身聯電工程師的他，是第一個竹科工程師進入市議會，他說，未來將會關心竹科的交通議題，同時對教育和城市機能、如環保、勞權、社福及動保等議題都會關注，他也不排除與時代力量合作，發揮第三勢力的影響力。

成大畢業、清大動力機械研究所碩士畢業後進入聯電當3年工程師的劉崇顯，第一次參選市議員就當選，競選期間總是騎單車宣講理念的他，今年28歲，是此次市議員選舉當選人中最年輕的市議員，也是綠黨此次市議員選舉推薦5人中唯一的當選者。

劉崇顯說，對政治他並不陌生，早在2016年的總統與立委選舉，就曾協助時代力量立委候選人邱顯智競選，雖然後來未能代表時代力量參與市議員選舉，但未來仍不排除與時代力量三席市議員合作的可能，期許發揮第三勢力的力量，為市民發聲。

劉崇顯說，未來進入市議會，將以第一個竹科工程師身份，關心竹科的交通，包括光復路人行道的施做、竹科上班時間的調撥等，還有對教育及城市機能等議題會持續關心，成為竹科與市府的溝通橋樑，發揮影響力。

另外，第一次參與市議員選舉的時代力量政黨，此次在竹市提名4席，就有3席當選，包括東區蔡惠婷、北區林彥甫及香山區廖子齊，三人未來進入議會，將以監督市政為主，期許發揮監督力量，為市民服務與爭取權益。

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