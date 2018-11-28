挑戰韓國瑜「92共識」 獨派議員將北上找賴揆

李文正（中間，綠外套）向韓國瑜下戰書，挑戰92共識。（記者邱灝唐攝）

2018-11-28 12:01

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨高雄市長當選人韓國瑜和台中市長當選人盧秀燕，近來紛紛認同且強調「92共識」。這讓獨派、台南市議員李文正感到相當憂心，因此將於11月30日北上找行政院長賴清德陳情，同時向韓下戰書。

李文正表示，除了韓國瑜和盧秀燕強調92共識，國民黨其他執政的13縣市也有可能跟進，而且選後連92共識和移民都成為GOOGLE熱搜詞，這是民進黨自作自受，因為從不反駁僅說不承認，像一隻把頭埋在沙裏的鴕鳥。李強調，92共識包裝台灣屬於中國的核心意義，並且基礎是1943年的開羅宣言，所以根本是是謊言，原本要在12月1日，也就是「開羅宣言」發表之日北上見賴清德，但適逢假日，所以才改由前一天北上。

李文正指出，他已經與賴清德簡訊往來，並且獲得善意回應；李表示，他除了會繼續與賴聯絡之外，還要向韓國瑜下戰書，挑戰韓連一張台灣屬於中國的法律文件都拿不出，若是堅決不認錯，他必定和鄉親一起去找韓。

李文正痛批，連中國1968年的郵票和1970年的憲法修正案都把台灣排除在外了，在台灣還有人搞「92共識」代理中國進行詐騙，欺負台灣人夠夠。

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