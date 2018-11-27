佈局小英2020連任之路 屬意蘇嘉全辭立法院長轉戰黨主席

2018-11-27 23:23

首次上稿 22:15

更新時間 23:23

〔記者蘇永耀、邱燕玲／台北報導〕民進黨敗選後，蔡英文總統辭去兼任的黨主席，明日下午民進黨中常會將先推舉代理主席，負責接下來立委補選及黨主席改選等工作，黨政高層透露，在桃園市長鄭文燦無意願下，黨內派系已有共識另推舉基隆市長林右昌代理。至於明年初黨主席改選，負有帶領全黨迎戰後年總統及立委選舉的重責，高層也屬意由現任立法院長蘇嘉全轉戰民進黨主席。

黨內共識 推舉林右昌代理主席

高層指出，如果蘇嘉全願意承擔重責，基於議事中立，蘇勢必辭去立法院長一職，屆時立院龍頭將再由資深立委代表角逐。目前幾位資深綠委包括柯建銘、陳明文、以及現任立法院副院長蔡其昌等，都是被點名的可能人選。

蘇辦：蘇院長對相關報導毫無所悉

不過蘇嘉全辦公室深夜對此回應指出，蘇院長今晚與友人餐敘，並無前往總統官邸與會，對相關報導毫無所悉。

在蔡英文為敗選辭去民進黨主席一職後，民進黨內要求讓中生代接班，其中又以連任桃園市長成功的鄭文燦呼聲最高；不過鄭文燦表示，還是必須要以市政為主，表明沒有考慮選黨主席。

這兩天經黨內派系討論後，將另先推舉基隆市長林右昌代理。至於明年初黨主席改選，高層也屬意由現任立法院長蘇嘉全轉戰民進黨主席。這也被黨內認為是為二０二０蔡英文連任總統之路一項重要的人事佈局。

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