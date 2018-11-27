饒慶鈴拚經濟 允打造南迴新亮點

2018-11-27 14:59

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長當選人饒慶鈴今天到南迴地區掃街謝票，允諾實現南迴地區成爲新亮點的政見，與高雄市合作「把東西賣出去，把人帶進來」。

饒慶鈴從達仁鄉開始南迴掃街行程，由現任鄉長王光清與縣議員蔡玉玲陪同，大武鄉也有鄉長當選人黃建賓隨行，一行人前往尚武天后宮祈福，民眾看到饒慶鈴都給予熱情揮手歡呼，達仁鄉民期盼她接續黃健庭的幸福縣政，能在民生經濟上更加努力。

饒慶鈴表示，選前拜票到選後謝票，她都傾聽民意，逐一記錄建，未來跟縣府團隊一起實踐。她在6大政見裡，就擘畫了加強南迴地區成爲新亮點，以人文、藝術結合觀光產業等政見，把東西賣出去，把人帶進來，要確實讓人民對縣政有感。

饒慶鈴提到，日前與市雄市長當選人韓國瑜簽訂「新南南經濟聯盟」，會跟高雄互相合作，努力把台東農特產品，像是南迴地區特有的紅藜 、洛神、小米等農產品，或特有的豐富漁產大力推廣。只要經濟起來，人民有感，未來縣政府所推的青年返鄉政策，就更可以實現。

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