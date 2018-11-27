舊愛邱主任選里長落敗 童仲彥：沒投她票的都不是男人

網友指出「是男人有誰不喜歡邱主任」，「台灣阿童─童仲彥」回應「沒投她票的都不是男人」。（圖翻攝自臉書粉專「台灣阿童─童仲彥」）

2018-11-27 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥因家暴被民進黨開除黨籍，還向前服務處主任邱子玹（原名邱惠美）告白，稱「如果是男人看到邱主任不喜歡她的話，那就不是男人」，後來涉酒駕退出議員選舉。邱子玹本次參選台北市大同區延平里里長選舉，以第二高票落選。對此，臉書粉專「台灣阿童─童仲彥」也貼文表示看法，引發網友熱烈討論。

童仲彥在文中提到，「我現在才知道她落選了，現在才知道她是1號」，自述現在很幸福、謝謝她的祝福，並祝福對方早日找到幸福。

童仲彥感嘆，「一個為了要拉下我，我退選、她也退選了，一個落選了。還好這一個，對政治完全沒興趣」，並附上現任「小資女」女友盤腿低頭專注做指甲彩繪的照片，同時在文末標註「遠離政治、寧願幸福」。

底下網友見狀直呼，「了不起，幸福」、「這才是真男人」、「童哥下屆議員一定要出來參選」、「值得童情」、「是男人有誰不喜歡邱主任」，「台灣阿童─童仲彥」則回「沒投她票的都不是男人」，獲得部分網友給讚笑翻。

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