沒第一時間接到小英賀電 侯友宜：陌生來電沒接

當選新北市長的侯友宜今天舉行首場感恩茶會，侯友宜向民眾宣示，要為市民好好做事。（記者賴筱桐攝）

2018-11-27 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕當選新北市長的侯友宜今天舉行首場感恩茶會，侯友宜向民眾宣示，要為市民好好做事，他還透露昨（26日）總統蔡英文致電六都的新市長，恭賀勝選，一開始看到陌生來電，他沒有接，後來警界跟他說「總統找你」，他才趕緊回電。

綜合媒體報導，侯友宜今舉行感恩茶會，稱民眾的小事就是他的大事，只有跟市民站在一起，解決問題，新北市才有機會，新北市的未來不是只有「接地氣」，而是要融入地氣，和市民綁在一起，市民需要他時，他永遠站在第一線。

侯友宜還透露，總統蔡英文昨致賀電來時，因為不知道來電號碼是誰，剛開始沒有接，後來總統府透過警界轉達「總統找你」，他立刻回電給總統，而在電話中，特別向總統表示，新北市人口很多，需要很多的資源來拚建設、帶動經濟，蔡英文也答應沒有問題，只要有需要的就會給予協助。

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