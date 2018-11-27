建議蔡英文給大家「存在感」 梁文傑：別用學者型人才

2018-11-27 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一大選落敗後，總統蔡英文辭去黨主席職務，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊雖第一時間口頭請辭，但最後則接受慰留，黨內改革聲浪四起。立委李俊俋、台北市議員梁文傑今接受電台專訪時提出看法，梁文傑呼籲，蔡英文不要再用學者型人才這些「像自己的人」；李俊俋則強調蔡英文在用人上要更廣、政策要調整。

梁文傑指出，蔡英文想要用的人都偏向「學者型」，這類人遇事不決斷、照法律辦事、拘泥於法條，會造成很大傷害，呼籲蔡英文不要再用這種「和自己像的人」。另外，梁文傑也提到，人民這兩年很少看到蔡英文出來溝通，大家都忘記「當年為什麼會喜歡蔡英文了」，所以總統必須要給大家更強的存在感。

李俊俋則表示，民進黨的慘敗源自於政策、用人的失敗，所以總統在用人上要更廣、政策要調整，同時也希望蔡英文馬上調整成選戰模式，要讓人民看到她在第一線上。李俊俋也坦言，民進黨支持者出現世代落差，過去的支持者開始老化、年輕人討厭民進黨，中生代有責任和年輕人說明民進黨的理念、價值，「過去這些來我們確實做得不夠」。

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