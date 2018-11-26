觀戰台灣選舉 海外網媒：蔡英文、吳敦義為2大「票房毒藥」

民進黨主席蔡英文。（資料照）

2018-11-26 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉落幕，國民黨大勝，一舉奪得15縣市執政權，民進黨只剩下6縣市，被認為是蔡英文總統主政下期中考慘敗，全球各重要媒體都提出觀選分析，海外中文網媒認為，韓國瑜是藍營翻盤的最大功臣，更把國民黨主席吳敦義與民進黨主席蔡英文併列為此次選舉中的2大「票房毒藥」。

《多維新聞》分析，這次國民黨大勝，除了有民進黨執政受到人民不耐之外，中國快速崛起且不斷碰觸到台灣極為重視的國際空間，都是原因，「這樣的格局，就好像是民進黨和共產黨聯合做球給國民黨」。

分析把吳敦義跟蔡英文並列為「票房毒藥」，指吳在選前暗罵陳菊「肥滋滋大母豬」，被迫道歉，韓國瑜以「寧可乾淨的輸掉選舉，也不願骯髒的贏」自救，當時即有「陰謀論」傳出，被懷疑是蓄意操作以打壓韓國瑜的快速崛起，清除他代表國民黨競選2020總統路上的障礙。

分析認為，這次選舉，「國民黨幾乎沒有提供給各候選人實質幫助，也沒有提供選戰策略上的協助」，還警告不能隨意站台，「這樣的領導人何其令人失望，領導力又體現在哪裡？」。

分析指出，吳敦義上台後，並沒有提出什麼核心論述，反而是韓國瑜，在被國民黨冷凍17年之後，推出雖被批評是空洞、卻也抓住機會的的口號，如「高雄人不欠民進黨」、「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」等的選舉論述，還把「九二共識」以簡單口號式的方式推銷，迅速就掀起了韓流旋風，搶占了民進黨的大本營。

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