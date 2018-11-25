選民企盼新格局 新竹縣政壇新人輩出

新竹縣國民黨選前大團結，地方力挺、組織動員，加上前總統馬英九7度輔選，讓藍軍士氣大振，政治素人楊文科成功當選百里候。（記者廖雪茹攝）

2018-11-25 23:26

［記者廖雪茹／新竹報導］這次選舉，國民黨新竹縣長選戰楊文科以逾10萬票勝選，鄉鎮市長10席、議員攻下19席過半，穩住新竹縣江山；民國黨徐欣瑩以9萬票飲恨；民進黨鄭朝方則開出7萬8000多票雖敗猶榮。新科鄉鎮長和議員新面孔多，顯示縣民期待有新格局。

地方人士分析，原本縣長候選人紛擾難定的國民黨，選前大團結，立委林為洲力挺、黨部主委陳見賢的組織動員，加上前總統馬英九7度輔選，讓藍軍士氣大振，政治素人楊文科的聲勢節節上漲。反觀原本多家民調呼聲最高的徐欣瑩，卻在選前陸續冒出宗教信仰、臉書社團、及白米案等爭議，而處於挨打的狀態，免不了負面效應在網路擴散。

綜觀得票數，楊文科不僅在竹東大贏、竹北拉回士氣，成功搶攻兩大票倉，連被視為新竹縣民主聖地的新埔也拿最高票，關西、峨眉也成功翻盤。

民進黨鄭朝方選前民調從個位數不斷攀升，實際得票數更超過民調，在執政優勢的大力輔選，加上鄭朝方清新形象和不同於傳統的競選風格，在後期逐漸贏得年輕族群的心，雖敗猶榮，卻讓鄭的鐵粉與平均年齡30歲的競選團隊哭紅了眼。

13鄉鎮市長，竹北市何淦銘、新埔鎮林保祿、湖口鄉林志華、寶山鄉邱坤桶順利爭取連任，竹東鎮羅吉祥、關西鄉劉德樑、橫山鄉張志弘、北埔鄉莊明增、峨眉鄉王增忠、尖石鄉曾國大、五峰鄉葛忠義轉戰成功。

縣議會36席也大洗牌，選舉結果，國民黨拿下19席，民進黨2席、民國黨2席、無黨籍共9席，小黨進攻了4席，其中較受關注的包括勞動黨羅美文、陳新源2席、綠黨余筱菁1席、以及第一次踏進新竹縣議會的時代力量連郁婷1席，合計新面孔超過半數共有19人。

「有勞工問題，請找羅美文！」羅美文說，這不是一句選舉口號，他將在最短的時間內，尋找一處勞工上下班方便路過的地點，設立「勞工服務處」，兌現承諾。

余筱菁說，上任後將推動議會直播、全民監督，公開議會錄影紀錄上網供民眾檢視，落實透明新政治；還要全面檢討身障設施，營造友善城市。

準北埔鄉長莊明增希望推廣南埔黃金水鄉的成功經驗，將老街的客家聚落古蹟文化與周邊各村的產業結合，搭配深度農村體驗，延長遊客停留北埔觀光的時間。

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