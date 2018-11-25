十大正妹議員候選人吳佩芸差9票敗給何文海 將申請驗票

時代力量南屯區議員候選人吳佩芸差９票落敗，聲請驗票。（記者蔡淑媛翻攝自吳佩芸臉書）

2018-11-25 21:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕被網紅蔡阿嘎封為「十大正妹議員候選人」的時代力量南屯區議員候選人吳佩芸，在以9票之差敗給民進黨老將何文海落選，今天謝票時表示將聲請驗票，希望能獲得逆轉勝，選委會表示候選人雙方有效票數差距在千分之3以內，敗者可向法院聲請選舉訴訟，進行查封及驗票，但先須繳付保證金，每票須付3元。

26歲的吳佩芸被蔡阿嘎封為「十大正妹議員候選人」第5美，拍影片讚說好想把戶籍遷到南屯區。

吳佩芸在最後一個票匭開票時被翻轉，原本贏一百多票，最後以1156票倒輸9票，敗給何文海，台中市選委會總幹事盧政遠證實，吳在選後隔天向市選委會詢問相關事宜。

盧政遠補充說，如果市議員得票數最高與次高的候選人得票數差距，在有效票數千分之3以內，次高者可於投票日後7天內，向地方法院聲請查封全部或一部分投票所的選舉人名冊及選舉票，查封的投票所在20天內須完成重新計票。

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