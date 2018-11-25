指韓流衝擊北市選情 柯P：我沒被滅頂很厲害了

台北市長柯文哲下午受訪談到自己連任選情，他笑說沒有被韓流滅頂已經很厲害。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-25 14:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨以3000多票差距，險勝對手國民黨提名人丁守中，成功守住市長寶座。勝選後第一天下午，柯文哲就拎著公事包又要出門「嗡嗡嗡」。他受訪時坦言韓流確實有衝擊台北市選情，但他沒有被滅頂已經很厲害，且面對藍綠夾擊也沒有被殲滅，這很了不起了。

九合一選舉昨登場，下午4點開始開票，無黨籍現任市長柯文哲和國民黨提名人丁守中的票數就一路膠著，纏鬥將近10小時，直到今天凌晨2點36分，柯文哲才總算以3254票差距驚險獲勝。

柯文哲今天下午約1點30分就又從住家出發，準備到市府開會，他笑著透露根本沒什麼睡，凌晨5點多回到家，9點就又起床，因為沒有白天睡覺的習慣。

聽聞丁守中聲請查封票匭重驗，柯文哲表示反正就照SOP走，訴訟是人民的權利。

再談會不會組黨或是選總統，柯重申自己什麼時候說過要組黨，不要聽信謠言，台灣就是太多謠言，而他也從來沒有說過要選總統。媒體追問所以連任後會做好做滿嗎？柯打太極說，「我跟你講，事情很多，我還有一堆事情。」

對於自己上次拿下85萬張票，此次僅獲得58萬票，柯認為白綠分家，差不多就是這樣。他認為高雄市長當選人韓國瑜帶起的「韓流」效應外溢全省，不過和同樣爭取連任的台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷相比，自己沒有被滅頂就不錯了。

媒體質疑只有贏3000多票，真的超越藍綠嗎？柯表示，「至少沒有在藍綠夾擊下，被殲滅，這已經很了不起。」他分析，版塊論是對的，但還是慢慢會移動，他覺得自己現在也沒有很厲害，不過這次已經算是歷史上第一次可以突破藍綠。至於堅持中間路線會不會成功，今天才第一天，還要看。

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