禁日核食進口公投過關 日本代表「深感遺憾」

2018-11-25 11:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國民黨提出的「反核食公投」，昨獲得壓倒性的支持，以779萬票贊成、223萬票反對，順利過關。日本駐台代表沼田幹夫今天發表聲明表示深感遺憾，並表示為了避免此問題被當作工具傷害日台友好，將繼續努力讓台灣朋友理解日本食品的安全性。

台灣「九合一」大選和高達10案公投落幕，由中國國民黨副主席郝龍斌提出，主文為「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」的反核食公投，獲得779萬1856票的支持通過公投。

沼田幹夫今天透過日本台灣交流協會發表中日雙語聲明，針對此次的公民投票結果同意繼續對日本食品進口台灣的管制措施，表達「本人深感遺憾」。

沼田幹夫說，日本與台灣在發生包括311大地震在內的天然災害之際，以互相支援來強化彼此的深厚友誼。當此之際，避免由於此問題被當作政爭工具而對日本與台灣的友好關係及經濟交流造成傷害，「我的心願依然不變」，將繼續努力致力於讓台灣朋友理解日本食品的安全性。

沼田幹夫並且重申，殷切期盼台灣早日解除每年都有許多台灣朋友到訪的福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品進口管制措施。

基於科學標準，全球各國已陸續放寬日本食品的進口限制，目前全世界僅剩台灣及中國全面禁止福島與鄰近各縣的食品進口。中國總理李克強日前並已承諾日本，願就放寬日本食品管制展開協議。不過根據公投結果，蔡政府在未來兩年間，將不得實施違反此公投結果的政策。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/