花蓮縣縣議員、鄉鎮市長當選名單

花蓮選民前往投票所投票。（資料照）

2018-11-25 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣縣議員當選名單：

第一選區：張美慧、魏嘉彥、謝國榮、楊華美、林宗昆、蔡啟塔、李秋旺、吳東昇、施金樹。

第二選區：鄭寶秀、邱光明。

第三選區：黃馨、張懷文、張峻、徐雪玉、張正治、黃振富、林源富、葉鯤璟、吳建志。

第四選區：潘月霞、黃鈴蘭、王燕美。

第五選區（平地原住民）：笛布斯‧顗賚、李正文、周駿宥。

第六選區（平地原住民）：蔡依靜Lamen‧Panay、賴國祥O‧SENG‧KATI。

第七選區（平地原住民）：哈尼．噶照Hani Kacaw、陳英妹。

第八選區（山地原住民）：許淑銀Otiam Cirig。

第九選區（山地原住民）：簡智隆。

第十選區（山地原住民）：高小成Qaisul‧Tamapima。

花蓮縣鄉鎮市長當選名單：

花蓮市：魏嘉賢。

鳳林鎮：蕭文龍。

玉里鎮：蔡秋龍。

新城鄉：何禮臺。

吉安鄉：游淑貞。

壽豐鄉：曾淑懿。

光復鄉：林清水。

豐濱鄉：邱福順Kacaw．Folaw。

瑞穗鄉：陳進光。

富里鄉：陳榮聰。

秀林鄉：王玫瑰Sitang Yuci。

萬榮鄉：古明光。

卓溪鄉：呂必賢Biung．Istasipal。

註：當選名單仍以中選會公告為準

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