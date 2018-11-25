花蓮縣縣議員、鄉鎮市長當選名單

2018-11-25 10:25
花蓮選民前往投票所投票。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣縣議員當選名單：
第一選區：張美慧、魏嘉彥、謝國榮、楊華美、林宗昆、蔡啟塔、李秋旺、吳東昇、施金樹。
第二選區：鄭寶秀、邱光明。
第三選區：黃馨、張懷文、張峻、徐雪玉、張正治、黃振富、林源富、葉鯤璟、吳建志。
第四選區：潘月霞、黃鈴蘭、王燕美。
第五選區（平地原住民）：笛布斯‧顗賚、李正文、周駿宥。
第六選區（平地原住民）：蔡依靜Lamen‧Panay、賴國祥O‧SENG‧KATI。
第七選區（平地原住民）：哈尼．噶照Hani Kacaw、陳英妹。
第八選區（山地原住民）：許淑銀Otiam Cirig。
第九選區（山地原住民）：簡智隆。
第十選區（山地原住民）：高小成Qaisul‧Tamapima。
花蓮縣鄉鎮市長當選名單：
花蓮市：魏嘉賢。
鳳林鎮：蕭文龍。
玉里鎮：蔡秋龍。
新城鄉：何禮臺。
吉安鄉：游淑貞。
壽豐鄉：曾淑懿。
光復鄉：林清水。
豐濱鄉：邱福順Kacaw．Folaw。
瑞穗鄉：陳進光。
富里鄉：陳榮聰。
秀林鄉：王玫瑰Sitang Yuci。
萬榮鄉：古明光。
卓溪鄉：呂必賢Biung．Istasipal。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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