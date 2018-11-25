丁守中提選舉無效訴訟 律師打臉：國民黨這3都也選舉無效

律師林智群質疑，若國民黨以「一邊投票一邊開票」會影響選舉結果作為主張，那麼有發生這些狀況的縣市，都應提起選舉無效訴訟。圖為丁守中。（記者簡榮豐攝）

2018-11-25 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市長候選人丁守中，以3254票敗給現任市長柯文哲，丁守中在凌晨2點多親自與律師團趕赴台北地院聲請保留證據、保留票匭，並將提起選舉無效訴訟。對此，時常評論時事的律師林智群稍早在臉書質疑，若國民黨以「一邊投票一邊開票」會影響選舉結果作為主張，那麼有發生這些狀況的縣市，都應該提起選舉無效訴訟才對。

林智群表示，包括新北、台中、高雄都有發生「一邊投票一邊開票」的狀況，若國民黨以此作為影響選舉結果的主張，那就都應該提起訴訟，他也強調：「台北輸了就說不公平，新北、台中、高雄贏了就當沒這回事，不太好吧？」

針對林智群的主張，有網友質疑新北市和高雄市再驗一次也不會改變結果，林智群則反問：「原則就是原則，如果覺得是錯的事情，怎麼會因為自己贏了就改變態度呢？」

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