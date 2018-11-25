勝選！柯文哲：你們是創造歷史的人

柯文哲談到，這次選舉確立了台灣政治文化的改革方向，改變已經成真，改革不會回頭，永續宜居的新政治文化，能在台北改變成真，也能在台灣持續發生。（記者方賓照攝）

2018-11-25 03:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕開票纏鬥十個多小時，台北市長選戰終於在25日凌晨2點36分分出勝負，柯文哲最終獲得58萬820票險勝。柯文哲開票之夜現場「四四南村」越晚湧入越多人，臉書直播也有超過十萬在線觀看人數。柯文哲在凌晨2點40左右步入會場那刻全場嗨翻，逾3萬民眾眼神發亮高喊「台北的選擇柯文哲」、「凍蒜」等口號，不少支持者感動淚奔。

台北市所有投開票所在凌晨2點36分全部開完票，爭取連任的無黨籍市長候選人柯文哲最終以58萬820票連任成功，而一路和柯文哲纏鬥至最後一秒的國民黨提名人丁守中則獲得57萬7566票，雙方僅差距3254票。

柯文哲在25日凌晨2點40左右抵達四四南村，受到支持者熱情夾道歡迎。柯神情雖然略帶疲憊，但總算展露輕鬆笑容，面對現場支持者熱情相挺，柯文哲也高喊「阿北回來了！」而且明天還會繼續上班，引發現場一陣笑聲。

他也感性說，除了感謝還是感謝，在沒有政黨的支援，沒有財團支持之下，全部靠大家支持，「因為你們，台灣的政治才有新的機會，你們是創造台灣歷史的人」。

柯文哲談到，這次選舉確立了台灣政治文化的改革方向，改變已經成真，改革不會回頭，「這是台灣民主政治的勝利，感謝所有市民朋友用你們手中選票，匯集出公民力量，讓務實對話、公開透明、讓財政紀律、世代共融，永續宜居的新政治文化，能在台北改變成真，也能在台灣持續發生」。

他感謝4位可敬對手指出市政不夠好的地方，將會用更高的標準，來自我要求，服務市民，成就台北。

他也要感謝競選團隊：「史上最年輕競選團隊，謝謝你們，你們與我一路堅持到現在，成就今晚的成果。」柯強調：「我們是一個團隊，無論未來你們要往哪裡去，你們都會帶著這段我們共創歷史的回憶，以及我誠摯的祝福跟感謝。」

他表示：「親愛的市民朋友，你們對政治的期待，就是我從政的動力，你們對台北的嚮往，就是我的責任，這點永遠不會改變。」

柯文哲說，選舉已經結束，他衷心希望，無論支持什麼顏色，不管屬於哪一個世代，就讓所有成見停留在選舉結束這一刻，選後我們還是北市民，也請大家繼續監督柯文哲，讓我們繼續跨世代、跨黨派攜手合作，面對更艱難的挑戰。

他指出：「我們有不同的過去，但是有共同的現在，只要我們願意，可以走向共同的未來，超越藍綠不是為了消滅藍綠，而是為了讓台灣成為一個和諧共融的社會。」

他重申：「未來四年，我會信守對市民的承諾，繼續秉持開放政府、全民參與、公開透明的價值，繼續推動改變台灣政治文化的社會運動，繼續以清廉、勤政、關懷人民的市政理念，讓台北成為宜居城市，讓人民過更好生活。」

「阿北回來了！」他感性談到，記得在正式請假開始競選的前一天晚上，留下一張紙條給他的秘書，除了感謝他四年的幫忙，也告訴他，「阿北」一定會回來，「阿北回來了」，而且明天還是一如往常繼續工作。

柯文哲最後說，夜深了大家辛苦了，請大家回家休息，不過「明天太陽升起，一樣繼續工作，我們還是要為台北更好的未來繼續努力」，謝謝大家，各位台北市民，除了感謝還是感謝，等下散場時，拜託大家請注意一下、關懷一下旁邊的朋友，因為現在已經沒有公車了，還是希望大家平安回家。

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