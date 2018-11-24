連江縣長選舉 現任劉增應自行宣布當選

2018-11-24 17:43

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣長選舉，現任國民黨籍連江縣長劉增應下午5點半自行宣布當選，劉增應目前以3496票，擊敗3位挑戰者，順利蟬聯連江縣長，劉增應也是全國最早宣布當選縣長的候選人！

南竿鄉與北竿鄉尚在開票中，目前魏耀乾25票，朱秀珍898票，蘇柏豪651票。

本屆連江縣長共有樹黨提名的蘇柏豪、無黨籍的朱秀珍、無黨籍的魏耀乾與現任縣長劉增應4人登記參選；連江縣長選舉的選舉人為10773人。

2014年縣長選舉結果，挑戰者劉增應獲得4385票，爭取連任縣長的楊綏生獲得2234票，楊綏生連任失利，劉增應挑戰成功，接下縣長一職。

劉增應擔任連江縣長以來，積極推動觀光，這4年來赴馬祖欣賞藍眼淚的遊客驟增，觀光業蓬勃發展，國立台灣海洋大學增設馬祖校區，海大學生明年暑假將赴馬祖上課，增加地方經濟活力，反映在劉增應的施政滿意度上深獲鄉親力挺，他在雜誌民調是六都以外的縣市長第一名。

再加上依過往經驗，在馬祖要勝選，同村、同廟、同學、同姓、同宗的「五同」關係相當重要，根據國大、立委、縣長選舉的過往經驗，非馬祖出生、遷籍馬祖的候選人都鎩羽而歸；這次連江縣長選舉，蘇柏豪、朱秀珍與魏耀乾等3位候選人，並非馬祖土生土長的候選人，從選舉結果來看，這個鐵律仍無法突破。

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